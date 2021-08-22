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Число случаев COVID-19 в мире достигло 211,4 млн

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 211 млн 399 тыс. 163, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса от COVID-19 умерли 4 млн 423 тыс. 925 человек.

В США выявлено суммарно 37 млн 673 тыс. 305 инфицированных COVID-19, умерли 628 303 пациента. В Индии - 32 млн 424 тыс. 234 случая COVID-19 за все время и 434 367 умерших. В Бразилии зарегистрированы ,20 млн 556 тыс. 487 случаев заражения, умерли 574 209 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 569,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 935 человек, в Индии - 311, Бразилии - 2 680.

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