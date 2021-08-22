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Главы Минэнерго Украины, Германии и США обсудят в Киеве транзит газа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал встречу в Киеве министров энергетики Украины, Германии и США, на которой будет обсуждаться вопрос транзита газа через республику.

"Мы действительно обсуждали с канцлером (Германии Ангелой Меркель) вопрос о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Пока что я считаю, что это очень общие вещи. Завтра будет важная встреча. Будут встречаться три министра энергетики - Украины, Германии и США. Может там появятся более конкретные вещи - переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины", - отметил Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Киеве в воскресенье.

Он отметил, что "для Украины переход на зеленую энергетику требует больших средств и сроков". "Потому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.

Меркель отметила, что Германия хочет, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продолжен как можно быстрее.

"Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и в связи с тем, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила (во время визита в Москву 20 августа - ИФ), что мы хотим как можно быстрее продолжить договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связанны с этим", - сказала Меркель.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил по итогам встречи с Меркель, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Украина Германия США Ангела Меркель Владимир Зеленский

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