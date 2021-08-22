В Минске заявили, что ЕЭК выработает ответные меры на давление со стороны третьих стран

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выработает ответные меры на внешнее давление, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

По словам премьера, на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 19-20 августа в Киргизии, обсуждался вопрос противодействия санкционному давлению.

"Евразийская комиссия внимательно отслеживает ситуацию. К следующему саммиту глав государств, я надеюсь, подготовит информацию и предложения о том, какой будет коллективный ответ", - сказал Головченко.

Он отметил, что рано говорить, какие это будут меры. "Возможно, это будут меры компенсационного характера, меры поддержки именно того члена союза (ЕАЭС - ИФ) который подвергается этому давлению. Это не только Республика Беларусь, это и Российская Федерация, если говорить на данный момент. Но с учетом того, как непредсказуемо развивается ситуация, эта проблема может стать актуальной абсолютно для любого государства, по любому поводу", - считает Головченко.