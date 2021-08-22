Белоруссия заявила, что ЕАЭС будет координировать введение вывозных таможенных пошлин

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС будут координировать введение вывозных таможенных пошлин, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Как заявил Головченко, такие договорённости были достигнуты на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 19-20 августа в Киргизии.

"Сейчас в мире в связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит определенных ресурсов, которые важны для наших стран. Это и зерновые, и древесина, и металлы, и бумага и т. д. Для того, чтобы не допустить перетоков (товаров - ИФ), когда одна страна вводит меры тарифной защиты в виде вывозных пошлин... договорились о синхронизации. Но в то же время при условии соблюдения национального суверенитета. То есть это не единые вывозные пошлины, но мы договорились координировать действия для того, чтобы соблюдать интересы каждой из сторон", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

Кроме того, по словам премьера, на заседании Евразийского межправсовета была принята позиция Белоруссии о необходимости ускорения процесса создания Евразийской перестраховочной организации. "Для нас это выгодно, необходимо в силу санкционного давления, которое распространяется и на услуги по перестрахованию для белорусских страховщиков", - пояснил Головченко.