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США не намерены устанавливать формальных отношений с талибами

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - США поддерживают контакты с афганским террористическим движением "Талибан" (запрещено в РФ) по ряду проблем, но речи о доверии или о формальных отношениях не идет, сообщил в понедельник на брифинге представитель госдепа США Нед Прайс.

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"Мы никоим образом не доверяем "Талибану", речи о доверии не идет. Речь идет о наших интересах и интересах афганского народа, и мы общаемся в "Талибаном" по этим проблемам. Мы не просим у них какого-либо разрешения и не устанавливаем с ними каких-либо формальных отношений, мы лишь делаем все возможное, чтобы содействовать эвакуации", - сказал он.

По словам Прайса, талибы знают, что "за любым препятствованием эвакуации американских граждан... последует жесткий ответ".

Ранее в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге в Белом доме, что американская администрация поддерживает постоянные контакты с "Талибаном" по проблемам, связанным с политикой и безопасностью.

"Мы каждый день поддерживаем контакты с талибами по политическим каналам и в сфере обеспечения безопасности. Я не могу предоставить деталей этих дискуссий, но они касаются широкого круга вопросов", - сказал он.

"Мы обсуждаем с талибами все аспекты того, что касается Кабула - относительно того, что происходит в аэропорту, как обеспечить проезд в аэропорт для американцев и граждан других стран", - отметил Салливан.

При этом, по его словам, президент США Джо Байден пока не рассматривает возможности общения с лидерами талибов.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 24 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан

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