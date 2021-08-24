В парламенте Армении устроили потасовку во время выступления Пашиняна

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В парламенте Армении во вторник произошла стычка оппозиционных депутатов и охраны во время выступления премьер-министра Никола Пашиняна, представлявшего программу правительства на ближайшие пять лет.

Депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян вступила в словесную перепалку с премьером, обратив внимание на количество сопровождавших Пашиняна охранников и начав перечислять все его действия на посту, которые она считает ошибочными.

В ответ на крики оппозиционного депутата спикер парламента Ален Симонян отключил ей микрофон, лишил права голоса в течение всего заседания, и потребовал, чтобы она покинула зал.

Когда Мкртчан отказалась, сотрудники службы безопасности попытались силой вывести ее из зала.

Депутаты блоков "Армения" и "Честь имею" окружили Мкртчян, не позволяя охране приблизиться к ней, в ход пошли стулья. Одновременно оппозиционные депутаты обвиняли Пашиняна в предательстве интересов Армении.

Депутат фракции "Честь имею" Тигран Абрамян спросил у премьер-министра, есть ли угроза сдачи новых территорий Армении и Карабаха, и в зале вновь поднялся шум.

Спикер парламента Симонян извинился перед премьером, объявил 20-минутный перерыв, и трансляция заседания была прервана.