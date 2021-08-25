Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Вторая за день попытка вернуть к работе парламент Армении закончилась массовой дракой

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В парламенте Армении второй раз за день произошла драка после того, как утренняя попытка провести заседание закончилась потасовкой между оппозиционными и провластными депутатами и объявленным до полудня перерывом.

Драка началась во время выступления главы комиссии по экономическим вопросам, депутата от оппозиционной фракции "Армения" Ваге Акопяна. "Вы не сможете долго кормить народ программой, состоящей из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов", - заявил Акопян, обращаясь к депутатам правящей фракции "Гражданский договор" во время обсуждения программы правительства на ближайшие пять лет.

Ему грубо ответили из зала, и Акопян устремился в сторону обидчика, где его встретил ударом ноги депутат от правящей партии Ваагн Алексанян. За Акопяна вступились коллеги по фракции, в ход пошли кулаки.

Спикер парламента Ален Симонян был вынужден вновь прервать заседание и поручил отключить трансляцию. Депутаты продолжили драться, служба охраны попыталась создать цепь между депутатами от оппозиции и власти.

Утренняя попытка провести заседание закончилась через час стычкой оппозиционных и провластных депутатов, закидавших друг друга бутылками с водой.

Поводом стало выступление депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Айка Саргсяна, заявившего с парламентской трибуны, что все министры обороны, при которых "за деньги или по звонку призывники освобождались от армии, - предатели родины".

После этих слов в зале началась перепалка, в которую включился бывший министр обороны Сейран Оганян, бросивший в Саргсяна пластиковую бутылку. В зале возник переполох, депутаты принялись закидывать друг друга бутылками и другими предметами.

Во вторник парламент Армении также прервал работу после стычки оппозиционных депутатов и охраной во время выступления премьер-министра Никола Пашиняна. Потасовку спровоцировала депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян, вступившая в словесную перепалку с премьером и отказавшаяся покинуть зал заседаний по требованию спикера парламента.

Армения

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Талибам досталось больше ста российских вертолетов

Талибам досталось больше ста российских вертолетов
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 213,2 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 213,2 млн

Что случилось этой ночью: среда, 25 августа

Афганистан во власти талибов

Россия начала эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ и других стран

Рынки акций Британии и ФРГ выросли во вторник

Рынки акций Британии и ФРГ выросли во вторник
Афганистан во власти талибов

Американские конгрессмены посетили аэропорт Кабула

Афганистан во власти талибов

Airbnb бесплатно временно разместит 20 000 афганских беженцев

Airbnb бесплатно временно разместит 20 000 афганских беженцев
Афганистан во власти талибов

Байден выразил надежду на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

Байден выразил надежду на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

Что произошло за день: вторник, 24 августа

Афганистан во власти талибов

Меркель согласилась заплатить Афганистану 600 млн евро "помощи"

Меркель согласилась заплатить Афганистану 600 млн евро "помощи"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');