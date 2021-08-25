Вторая за день попытка вернуть к работе парламент Армении закончилась массовой дракой

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В парламенте Армении второй раз за день произошла драка после того, как утренняя попытка провести заседание закончилась потасовкой между оппозиционными и провластными депутатами и объявленным до полудня перерывом.

Драка началась во время выступления главы комиссии по экономическим вопросам, депутата от оппозиционной фракции "Армения" Ваге Акопяна. "Вы не сможете долго кормить народ программой, состоящей из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов", - заявил Акопян, обращаясь к депутатам правящей фракции "Гражданский договор" во время обсуждения программы правительства на ближайшие пять лет.

Ему грубо ответили из зала, и Акопян устремился в сторону обидчика, где его встретил ударом ноги депутат от правящей партии Ваагн Алексанян. За Акопяна вступились коллеги по фракции, в ход пошли кулаки.

Спикер парламента Ален Симонян был вынужден вновь прервать заседание и поручил отключить трансляцию. Депутаты продолжили драться, служба охраны попыталась создать цепь между депутатами от оппозиции и власти.

В парламенте Армении произошла драка между депутатами от оппозиции и власти. На депутата из фракции "Гражданский договор" Айка Саргсяна полетели бутылки после одного из заявлений. pic.twitter.com/F8DC8yNACt — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 25, 2021

Утренняя попытка провести заседание закончилась через час стычкой оппозиционных и провластных депутатов, закидавших друг друга бутылками с водой.

Поводом стало выступление депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Айка Саргсяна, заявившего с парламентской трибуны, что все министры обороны, при которых "за деньги или по звонку призывники освобождались от армии, - предатели родины".

После этих слов в зале началась перепалка, в которую включился бывший министр обороны Сейран Оганян, бросивший в Саргсяна пластиковую бутылку. В зале возник переполох, депутаты принялись закидывать друг друга бутылками и другими предметами.

Во вторник парламент Армении также прервал работу после стычки оппозиционных депутатов и охраной во время выступления премьер-министра Никола Пашиняна. Потасовку спровоцировала депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян, вступившая в словесную перепалку с премьером и отказавшаяся покинуть зал заседаний по требованию спикера парламента.