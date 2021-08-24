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В Китае не увидели смысла в санкциях против талибов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В КНР назвали возможность введения санкций против движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), захвативших контроль над Афганистаном, контрпродуктивной мерой, которая не способна решить проблемы этой страны, сообщают во вторник западные СМИ.

"Применение санкций и давление на каждом шагу не может решить проблему и будет только контрпродуктивным", - заявил представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Вместо этого, считают в Китае, "международное сообщество должно поощрять и способствовать развитию ситуации в Афганистане в позитивном направлении, поддерживать мирное восстановление, улучшать благосостояние людей и укреплять его способность к независимому развитию".

При этом в Женеве на заседании СПЧ ООН постпред Китая при ООН и других международных организациях Чэнь Сюй заявил, что военнослужащие США и их партнеры по коалиции должны быть привлечены к ответственности за предполагаемые нарушения прав, совершенные ими в Афганистане.

"Под знаменем демократии и прав человека США и другие страны осуществляют военные интервенции в другие суверенные государства и навязывают свою собственную модель странам с совершенно другой историей и культурой", - сказал он, отметив, что это принесло "большие страдания" Афганистану.

Китай Талибан

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