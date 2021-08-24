Опрос показал, что немецкие социал-демократы впервые за 15 лет обогнали ХДС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) впервые за последние 15 лет обогнала по уровню поддержки избирателей Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Forsa.

По данным опроса, за партию Меркель сейчас готовы голосовать 22%, а за социал-демократов - 23%. На третьем месте по уровню поддержки сейчас "Зеленые" с 18% голосов, за ними следует "Свободная демократическая партия Германии" с 12%, правая "Альтернатива для Германии" с 10% и "Левые" с 6%.

Опрос проведен с 17 по 23 августа по заказу медиагруппы RTL, в исследовании приняли участие 2 тыс. 504 человека, погрешность составляет 2,5%.