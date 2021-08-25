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Япония ввела чрезвычайное положение еще в 8 префектурах из-за ситуации с COVID

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Япония через день после церемонии открытия Паралимпийских игр ввела еще в восьми префектурах чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом, сообщает в среду японский канал NHK.

Министр по борьбе с COVID-19 Нисимура Ясутоси сообщил, что в Японии ежедневно фиксируется более 20 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что говорит о распространении по стране крайне заразного штамма "дельта". Он также отметил, что число тяжело больных пациентов достигло рекордного уровня, а медицинские службы испытывают огромную нагрузку.

В связи с этим консультативная группа экспертов одобрила план правительства Японии по распространению режима чрезвычайного положения еще на восемь префектур. Меры вступят в силу с пятницы. Планируется, что во всех префектурах, в которых ввели чрезвычайное положение, оно продлится до 12 сентября.

Чрезвычайное положение ограничивает продажу алкоголя ресторанами и барами и требует от них закрываться раньше положенного, а также призывает людей работать из дома и избегать выхода на улицу без необходимости.

Ранее чрезвычайное положение было введено в 13 префектурах, в том числе в Токио. Теперь к ним также добавятся префектуры Хоккайдо, Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Окаяма и Хиросима. Таким образом, чрезвычайное положение введено в 21 из 46 префектур страны.

Также был одобрен план по введению в префектурах Коти, Сага, Нагасаки и Миядзаки "квази-чрезвычайного положения", что позволит ввести ограничения в определенных районах. "Квази-чрезвычайное положение" уже введено в восьми японских префектурах.

За весь период пандемии в Японии было зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 15,6 тыс. смертей от заболевания.

Япония коронавирус

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