Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, наметившаяся коррекция фондовых площадок нивелируется выросшей нефтью (Brent превысила $71 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%, при этом просели не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела" после ралли с начала недели.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3889,55 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1659,77 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже подросли в пределах 0,8%.

Доллар стоит 73,84 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки Ozon (+0,3%), бумаги Сбербанка (+0,2%), "МТС" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), Московской биржи (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (-1,2% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Норникеля" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), UC Rusal (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Мнения экспертов

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, цены на нефть Brent пытаются закрепиться выше $71 за баррель на фоне муссирования слухов перед предстоящим симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле о том, что регулятор может все-таки поставить на паузу сворачивание мер поддержки из-за угрозы распространения "дельта"-штамма коронавируса. Статистика от Американского института нефти (API) также сыграла в "плюс", так как запасы по всем статьям снизились: по нефти - на 1,6 млн баррелей, по бензину - на 1 млн баррелей, по дистиллятам - на 0,2 млн баррелей. В среду в фокусе внимания статистика Минэнерго США, которая может показать схожие данные, что окажет сырью поддержку.

Впрочем, маловероятно, что спекулятивного импульса на ожиданиях комментариев ФРС будет достаточно для уверенного ухода нефти Brent выше $70-71 за баррель. Среднесрочно взгляд на нефть остается скептическим из-за рисков по балансу и ухудшения экономической ситуации в Китае, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, настроения у инвесторов улучшились благодаря росту цен на нефть и оптимизму на некоторых развивающихся рынках (Индия, Китай). Федеральная резервная система США соберется в четверг, 26 августа, на ежегодный саммит, который обычно проводится в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. В пятницу с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, который, как ожидается, расскажет о видении ситуации с инфляцией и дальнейших шагах ФРС. Судя по ценам на золото, Пауэлл не изменит свою привычную риторику - его выступление не будет "ястребиным".

Настрой на уход от рисков снизился после реплики главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи о том, что в случае увеличения темпов вакцинации в США страна возьмет под контроль эпидемию COVID-19 уже к началу следующего года.

Выход нефтяных цен Brent вверх из понижательного коридора $65-74 за баррель пока откладывается. Негативным моментом для котировок является скорое окончание высокого сезона спроса на бензин в США и туристического сезона в Европе. Позитивным моментом являются данные по инфицированию COVID-19 из Китая (страна остановила распространение коронавируса, и теперь количество поездок увеличится).

Также позитивным моментом является и то, что, по мнению нефтяных аналитиков, нефтяные компании существенно уменьшили затраты на поиск и разработку новых месторождений, и в будущем это приведет к дефициту нефти. Эра нефти, по мнению аналитиков, будет продолжаться до 30-х годов, а эра газа - до 40-х годов. Глава Минэнерго Александр Новак более оптимистичен и считает, что спрос на нефть продлится еще 20 лет. Ближайшая поддержка на графике нефти Brent находится на уровнях $69,5 и $68,5 за баррель, дополнительная поддержка находится на уровне $67,44 за баррель.

Индекс РТС не может перебить максимумы середины июня из-за боковой динамики цен на нефть и из-за того, что ЦБ РФ стал бороться с инфляцией, ужесточая денежную политику. Рынок акций РФ в такой ситуации проигрывает не только рынку США, но и рынку Индии, где власти, игнорируя всплеск инфляции, сохраняют процентную ставку на рекордно низком уровне. Зато боковая динамика индекса РТС дарит новые возможности для спекуляций, считает Верников.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,1-0,5%, S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,5%) обновили исторические максимумы на фоне сильной корпоративной отчетности и хорошей статистики.

Продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 708 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель вырос после трех месяцев сокращения подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,6%, свидетельствуют результаты опроса MarketWatch.

Сезон квартальной отчетности близится к концу: свыше 90% компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты. По расчетам Refinitiv, во втором квартале их прибыль выросла в среднем на 94,7%.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%).

Ситуация с распространением коронавируса в Азии

Во многих странах Азии ситуация с распространением COVID-19 остается сложной. Число новых случаев заражения коронавирусом в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где находится город Сидней, достигло нового дневного рекорда - 919 случаев, Япония расширила режим чрезвычайного положения на восемь префектур, а в Таиланде количество смертей от коронавируса превысило 10 тыс., сообщает агентство Bloomberg. В то же время властям Китая удалось сдержать волну распространения штамма "дельта".

На этой неделе в Джексон-Хоуле состоится ежегодный экономический симпозиум, в котором примет участие, в том числе, председатель Федрезерва Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Цены на нефть

Нефть утром в среду стабилизируется после двухдневного ралли с пятничного уровня $65 за баррель Brent. В центре внимания трейдеров остается ситуация с распространением COVID-19: власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", однако коронавирус продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $71,11 за баррель (+0,1% и +3,4% во вторник), октябрьская цена WTI - $67,51 за баррель (-0,04% и +2,9% накануне).

За предыдущие две сессии Brent и WTI подорожали на 9%, рост цен был максимальным с ноября. Подъему рынку, который до этого опускался в течение семи сессий, способствовала информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, а также пожар на нефтяной платформе Pemex в Мексиканском заливе, который парализовал примерно четверть добывающих мощностей Мексики.

Аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти в оставшейся части 2021 года, полагая, что предложение на рынке будет недостаточным. Трейдеры ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.