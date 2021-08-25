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Глава объединения предпринимателей Белоруссии сообщил об обыске у него дома

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Руководитель белорусского общественного объединения "Перспектива" Анатолий Шумченко сообщил об обыске у себя дома.

"У меня был обыск (вечером 24.08), в рамках проверки причастности к уголовному делу, ведёт Следственный комитет", - написал Шумченко в фейсбуке.

Ранее там же он сообщил, что 25 августа в Верховном суде по иску министерства юстиции начнётся процесс о ликвидации "Перспективы".

Как неформальная организация "Перспектива" была создана в 2002 году для защиты прав предпринимателей. Она зарегистрирована Минюстом в 2006 году.

С 10 июля в Белоруссии у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошли обыски. СК объяснил причастностью СМИ и НПО к теневым финансовым схемам. По данным правозащитников, в Белоруссии ликвидированы или находятся в процессе ликвидации 118 неправительственных организаций.

Белолруссия Анатолий Шумченко

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