"Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2021" подписал контракты на более чем 2 млрд евро

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" сообщил об увеличении портфеля заказов на сумму свыше 2 млрд евро.

"В рамках форума "Армия-2021" Рособоронэкспорт подписал около 20 контрактных документов на общую сумму свыше 2 млрд евро", - сообщил журналистам гендиректор компании Александр Михеев.

По его словам, законтрактована поставка самолетов Су-30, вертолетов Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационных средств поражения, ПТРК "Корнет-ЭМ", оружия для кораблей и подводных лодок.

"Рособоронэкспорт подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль" и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", - сказал Михеев.

По его словам, также подписан первый контракт на комплекс РЭБ "Красуха".

"На форуме "Армия" делегация Рособоронэкспорта провела встречи и переговоры с представителями 35 стран, 17 из которых - уровня министров обороны, заместителей, начальников генеральных штабов и советников глав государств", - сказал Михеев.