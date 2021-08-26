Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Британские марки запретили на архипелаге Чагос в Индийском океане

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Островное государство Маврикий в Индийском океане запретило использовать на архипелаге Чагос марки с надписью "Британская территория в Индийском океане". Теперь для почтового сообщения с архипелагом можно использовать только марки самого Маврикия, передает BBC News.

Всемирный почтовый союз (The Universal Postal Union) поддержал это решение, однако Великобритания настаивает на том, она вправе владеть островами Чагос из соображений безопасности. На крупнейшем острове - Диего-Гарсия - расположена крупная военно-воздушная база США и подавляющее большинство населения островов составляют британские и американские военные.

Большинство государств-членов ООН рассматривает архипелаг как часть Маврикия, и в 2019 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана вернуть архипелаг Чагос. Это решение поддержала Генеральная ассамблея ООН, и лишь ее 6 членов проголосовали против. Среди них были США и Великобритания. МИД Великобритании заявил в ноябре 2019 года, что не признает притязания Маврикия на архипелаг Чагос и отдавать эту территорию не собирается. После истечения срока, данного на то, чтобы Лондон передал острова, премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что теперь Великобритания является "незаконным колониальным оккупантом". Вопрос передачи архипелага Маврикию остался нерешенным.

Великобритания Чагос Маврикий Индийский океан

Новости

Бельгия прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула

Пандемия коронавируса

Губернатор Нью-Йорка заявила о занижении числа жертв COVID-19 на 12 тыс. человек

Пандемия коронавируса

РФПИ заявил о постепенном усилении защиты от COVID-19 после вакцины "Спутник V"

РФПИ заявил о постепенном усилении защиты от COVID-19 после вакцины "Спутник V"
Афганистан во власти талибов

Посол РФ заявил, что талибы открыты к участию России в экономике Афганистана

Китай попросил ВОЗ расследовать работу нескольких лабораторий США

Китай попросил ВОЗ расследовать работу нескольких лабораторий США

Что произошло за день: среда, 25 августа

ВОЗ заявила, что выяснить истоки коронавируса становится все труднее

Repsol впервые произвела авиационное биотопливо из промышленных отходов

США продлили сроки сбора комментариев в расследовании о нерыночности экономики РФ

США продлили сроки сбора комментариев в расследовании о нерыночности экономики РФ
Афганистан во власти талибов

Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в РФ

Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');