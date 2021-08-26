Британские марки запретили на архипелаге Чагос в Индийском океане

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Островное государство Маврикий в Индийском океане запретило использовать на архипелаге Чагос марки с надписью "Британская территория в Индийском океане". Теперь для почтового сообщения с архипелагом можно использовать только марки самого Маврикия, передает BBC News.

Всемирный почтовый союз (The Universal Postal Union) поддержал это решение, однако Великобритания настаивает на том, она вправе владеть островами Чагос из соображений безопасности. На крупнейшем острове - Диего-Гарсия - расположена крупная военно-воздушная база США и подавляющее большинство населения островов составляют британские и американские военные.

Большинство государств-членов ООН рассматривает архипелаг как часть Маврикия, и в 2019 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана вернуть архипелаг Чагос. Это решение поддержала Генеральная ассамблея ООН, и лишь ее 6 членов проголосовали против. Среди них были США и Великобритания. МИД Великобритании заявил в ноябре 2019 года, что не признает притязания Маврикия на архипелаг Чагос и отдавать эту территорию не собирается. После истечения срока, данного на то, чтобы Лондон передал острова, премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что теперь Великобритания является "незаконным колониальным оккупантом". Вопрос передачи архипелага Маврикию остался нерешенным.