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У Киева нет данных об эвакуации украинцев из Афганистана на российских самолетах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Украинская сторона не располагает информацией о том, что граждане Украины были на борту четырех российских самолетов с эвакуированными, вылетевших из Афганистана, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

В то же время он не видит ничего предосудительного, если кто-то из украинцев вылетел из Афганистана на российском самолете. "Вы должны понимать ситуацию там на месте. Если даже какой-то теоретически - у меня пока нет об этом информации - гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел им с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового, потому что, если человек находился в ситуации риска для своей жизни, ему было все равно, на чей самолет прыгать", - заявил Кулеба.

При этом он призвал осторожно относиться к любой информации из РФ, отметив, что она требует тщательной проверки. Кулеба заявил, что российские самолеты летали "не в аэропорт Кабула, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов".

"Возможность, чтобы на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане, очень низкая, потому что на базе Баграм и в ее окрестностях не было украинских граждан, по крайней мере, тех граждан Украины, о которых нам было известно", - сказал он.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента РФ из Афганистана эвакуировано более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Вечером в среду в подмосковном Чкаловском приземлились один Ил-62 и три Ил-76, отправленные ранее в Афганистан.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Украина Россия Афганистан

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