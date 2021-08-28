США выделят Украине на оборону $60 млн

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине за счет средств Пентагона финансовую помощь на оборону в размере $60 млн, сообщается на сайте Белого дома.

Об этом сказано в меморандуме, подписанном Байденом 27 августа.

"Присущей мне в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 млн долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме.

Решение о выделении военной помощи Украине принято в преддверии первой личной встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в Вашингтоне 31 августа. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на переговорах будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.