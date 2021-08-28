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Запуск американского "грузовика" к МКС перенесли из-за непогоды

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями перенесен запланированный на субботу запуск грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Отмечается, что повторная попытка будет предпринята в воскресенье.

Запуск "грузовика" будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

"Грузовик" доставит на МКС около 3 тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Это будет 23-й запуск с октября 2012 года Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции. Один из предыдущих полетов (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Третий раз к МКС полетит модифицированный грузовой корабль Cargo Dragon 2, способный доставлять на станцию на 20% больше груза.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, американских астронавтов Марка Ванде Хай, Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

МКС НАСА Cargo Dragon SpaceX

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