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Что случилось этой ночью: понедельник, 30 августа

Обрушение урагана "Ида" на побережье США, подъем со дна упавшего в озеро Ми-8 на Камчатке, дебютный матч Месси за ПСЖ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на побережье Луизианы в 16-ю годовщину удара урагана "Катрина". Скорость ветра достигала 240 км/ч. Полностью обесточен самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан, во всей Луизиане без света остались более миллиона человек. Сильнейший ветер и ливни изменили направление течения в реке Миссисипи. К настоящему моменту "Ида" ослабла до второй категории и продвигается вглубь штата.

- Военные подняли со дна вертолет Ми-8, упавший с туристами в Курильское озеро на Камчатке. Вертолет закрепили на понтонах в 570 метрах от берега, чтобы затем доставить его на сушу.

- Девять человек погибли в результате удара США в Кабуле по боевикам ИГ (запрещено в РФ). Как заявил CNN родственник одной из жертв, все погибшие - члены одной семьи, среди них шестеро детей. Пентагон сообщил, что проверяет возможность наличия жертв среди мирного населения.

- Встречу президентов США и Украины вновь перенесли. Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся не 31 августа, когда США завершают вывод войск из Афганистана, а 1 сентября. Кроме того, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что, помимо визита в Вашингтон, в планах Зеленского есть поездка в Калифорнию.

- Лионель Месси дебютировал за ПСЖ. Аргентинец вышел на замену во втором тайме при счете 2:0, таковым результат и остался.

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