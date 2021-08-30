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США и партнеры обсудят в понедельник работу по Афганистану

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в понедельник созывают виртуальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран-партнеров по Афганистану, чтобы обсудить развитие событий в этой стране, сообщил Госдепартамент США.

Афганистан во власти талибов

"30 августа Соединенные Штаты проведут виртуальную встречу на уровне министров с ключевыми партнерами по Афганистану, включая Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, Турцию, Катар, Европейский союз и НАТО. Участники обсудят согласованный подход на ближайшие дни и недели", - говорится в сообщении ведомства.

Госдеп информировал также, что во второй половине дня госсекретарь США Энтони Блинкен выступит с сообщением об усилиях, предпринятых Вашингтоном в связи с ситуацией в Афганистане с 14 августа. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на сайте ведомства в 14:30 по местному времени (21:30 мск).

США Афганистан

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