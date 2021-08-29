WP сообщила о планах Байдена отозвать дипломатов из Афганистана

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден намерен отозвать посла США и весь американский дипломатический персонал из Афганистана, до 31 августа. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на два источника среди официальных лиц.

Несмотря на выраженную талибами заинтересованность в том, чтобы Соединенные Штаты сохранили дипломатическую миссию в Кабуле, администрация Байдена не приняла окончательного решения о том, как может выглядеть будущее присутствие дипмиссии в Афганистане.

Администрация Байдена также должна будет решить, следует ли официально признать правительство талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация). Принятие данного решения может занять некоторое время, заявили официальные лица. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон занимается поиском решения вопроса присутствия американских дипломатов в Афганистане, но характер взаимодействии с новым правительством страны не уточняются.

"Мы разрабатываем подробные планы того, как мы можем продолжать оказывать консульскую поддержку и облегчать отъезд для тех, кто желает уехать после 31 августа", - сказал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, отвечая на вопрос о том, как Соединенные Штаты смогут помочь тем, кто останется. По словам одного из источников издания, отсутствие четкой стратегии относительно дальнейшей дипмиссии США в Афганистане свидетельствует о том, что присутствие Вашингтона в стране прекратится надолго.