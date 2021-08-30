Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Сотрудники ж/д транспорта ФРГ проведут пятидневную забастовку

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Профсоюз сотрудников железнодорожного транспорта ФРГ GDL объявил третью за сезон забастовку. Как сообщил глава профсоюза Клаус Везельски, акция начнется 2 сентября и продлится пять дней.

"Это одна из самых долгих забастовок, которую мы проводим, причем проводим намеренно", - заявил он в понедельник, его цитирует телеканал Welt. По его словам, двух предыдущих забастовок для того, чтобы добиться целей профсоюза, оказалось недостаточно.

"Предыдущие забастовки, каждая по 48 часов на пассажирском транспорте, очевидно не имели воздействия на правление Bahn (железнодорожный концерн ФРГ Deutsche Bahn - ИФ)", - добавил Везельски. В августе профсоюз провел две забастовки на пассажирском и грузовом транспорте, в ходе последней забастовки концерн смог выполнить только четверть пассажирских рейсов.

Акция протеста начнется в четверг, 2 сентября в 17.00 (18.00 мск) с забастовки грузового транспорта. В ночь на пятницу в 2.00 (3.00 пятницы) к бастующим присоединятся сотрудники пассажирских линий, забастовка завершится лишь в понедельник, 7 сентября в 2.00.

Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса. Концерн готов к повышению зарплат, но позже, чем того требует профсоюз. Также руководство концерна готово обсуждать так называемую коронавирусную доплату, но соответствующего предложения по сумме пока не озвучило.

Германия

Новости

Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дипломатическое противостояние

Эстония ответила на высылку своего дипломата из России

Эстония ответила на высылку своего дипломата из России

Песков сообщил о скором визите Лукашенко в Россию

Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует раз в неделю

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует раз в неделю

Киев объяснил очередной перенос встречи Зеленского и Байдена

Двое пострадали в аварии с беспилотником Tesla во Флориде

США заявили, что ракетный обстрел аэропорта Кабула не помешал его работе

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 216,4 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 216,4 млн человек

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');