Российских туристов сбил грузовик в Египте

В результате один человек погиб

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российских путешественников сбил грузовой автомобиль во время остановки на обочине туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, одна туристка скончалась на месте, сообщает во вторник посольство РФ в Египте.

"31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте. Ее муж с травмами доставлен в больницу города Суэц", - говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.

Как отмечают дипломаты, серьезной угрозы здоровью мужчины нет.

"В ближайшие часы он должен прибыть в гостиницу, куда уже возвращена несовершеннолетняя дочь пострадавших", - добавили в посольстве.