Глава МИД Литвы подал в отставку из-за продолжения транзита белорусских грузов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Лидер правящей в Литве консервативной партии Габриэлюс Ландсбергис подал заявление об отставке с поста главы МИД из-за продолжающегося транзита белорусских грузов через Литву вопреки санкциям США.

Заявление он направил премьер-министру Ингриде Шимоните, сообщила BNS пресс-секретарь главы правительства.

"Я вижу, какое положение сложилось в связи с перевозками белорусских грузов через Литву после введенных США санкций и понимаю, как это сказывается на репутации возглавляемого Вами правительства Литвы, поэтому на основании 84 ст. Конституции ЛР и 10 ст. закона о правительстве Литвы прошу Вас принять заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в кратчайшие сроки", – цитирует заявление Delfi.

9 декабря Ландсбергис заявил в сейме, что готов к отставке. Такую же готовность выражал и министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис. Президент Гитанас Науседа 10 декабря сказал, что после этих заявлений не следует ждать ответной реакции премьера, обычно политики сначала подают заявления об уходе и тогда другие институции принимают соответствующие решения.

8 декабря вступили в силу санкции США против "Беларуськалия". Несмотря на это транзит продукции компании через Литву не остановился. Поскольку "Беларуськалий" еще в ноябре провел авансовый платеж "Литовским железным дорогам" за услуги, этих средств может хватить для перевозок в декабре, январе и феврале. Правительство Литвы сообщило, что расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием", хотя, по мнению чиновников, американские санкции напрямую не затрагиваюь транзит удобрений через Литву.

9 декабря журналисты узнали, что "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт, участвующие в экспортных поставках удобрений, зная о санкциях предпринимали действия для сохранения белорусского транзита. Глава Минтранса Скуодис после таких публикаций выразил сомнение, что руководители этих предприятий могут сохранить свои должности.

Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас сказал 10 декабря BNS, что компания ищет способы вернуть аванс "Беларуськалию" за перевозки в январе и феврале. По его словам, компания уже пыталась погасить этот дополнительный аванс через Swedbank 7 декабря, за день до вступления в силу санкций США в отношении "Беларуськалия", но 8 декабря деньги были возвращены на счет Lietuvos gelezinkeliai, поскольку российский банк-корреспондент ВТБ, обслуживающий "Беларуськалий", отклонил перевод средств.

Дубаускас не назвал сумму возврата. По оценкам BNS, она может составить около 10 млн евро за два месяца услуг по перевозкам.

Глава Центра компетенций по предотвращению отмывания денег Эймантас Витувис считает, что есть две возможности для возврата денег, но "обе требуют времени".

"Для возврата авансового платежа необходимо обратиться в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами казначействаа США) за специальной лицензией на конкретную операцию, если эта операция не может быть проведена в рамках общей лицензии, - сказал Витувис. - В противном случае платеж мог бы быть произведен на том основании, что этот авансовый платеж является случайным и будет основан на выходе Lietuvos gelezinkeliai из контракта с "Беларуськалием" из-за форс-мажорных обстоятельств - постановления правительства или закона, принятого государством".

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сочла нормальным, что Lietuvos gelezinkeliai запросила аванс до 8 декабря, поскольку не могла рисковать остаться без платежей. Она заверила, что узнала об авансах на этой неделе, и компанию попросили их вернуть.