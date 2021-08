ВОЗ заинтересовалась колумбийским штаммом коронавируса

Исследование показало, что вакцина Pfizer хорошо защищает от штамма "мю"

Фото: АР/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения внесла "колумбийский" (B.1.621) штамм коронавируса SARS-CoV-2 в список вариантов, представляющих интерес (VOI), и присвоила ему греческий идентификатор "мю", следует из реестра на сайте организации.

Из базы данных GISAID следует, что этот штамм впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор по всему миру было зафиксировано более 3700 случаев заражения этим вариантом вируса, прежде всего в странах Центральной и Латинской Америки, а также США, на которые пришлось более 1,4 тысячи случаев. В Колумбии "мю" вариант доминирует на отметке 39% (842) выявленных случаев заболевания COVID-19. Штамм обнаружили и в Европе.

Опубликованное в конце июля в Journal of Medical Biology исследование медиков Биомедицинского Университета Рима и Университета Брешиа показало хорошую сопротивляемость "мю" штамму пациентов, привитых вакциной Pfizer/Biontech. По их мнению, данный вариант коронавируса не представляет угрозы эффективности вакцин.

Этот вариант имеет как новые, так и уже известные мутации шипа коронавируса, отмечается в исследовании.

В конце июля глава расположенного во Флориде крупного медицинского фонда Jackson Health Systems Карлос Мигойя сообщил местному телеканалу WPLG, что "колумбийский" штамм обнаруживается у 10% больных COVID-19 пациентов, обследуемых в Университете Майами. Таким образом, из-за активного сообщения с Колумбией "мю" вариант стал третьим по распространенности в городе после вариантов "дельта" и "гамма", отметил медик.

В список представляющих интерес (VOI) штаммов SARS-CoV-2 ВОЗ попадают варианты коронавируса, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций менять свойства коронавируса. Сейчас помимо "мю" в нее входят четыре штамма - "эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "йота" (США), "каппа" (Индия) и "лямбда" (Перу).

В список вызывающих опасение (VOC) ВОЗ относит наиболее опасные варианты COVID-19 из первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможность заражения новых носителей и изменили симптоматику либо сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или другим мерам противодействия. В настоящий момент вызывающими опасения ВОЗ являются четыре штамма SARS-CoV-2: "альфа" британского происхождения, южноафриканский вариант "бета", впервые зарегистрированный в Бразилии "гамма" и "индийский" штамм "дельта".

Кроме того, в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, когда их мутации предположительно могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но о них имеется недостаточно информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес (VOI - Variants of Interest). В настоящий момент в список для отслеживания входят 13 вариантов COVID-19, требующих дальнейшего изучения.