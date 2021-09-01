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Российские инспекторы проверят военный объект в Финляндии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российская инспекционная группа планирует 1 сентября посетить военный объект вооруженных сил Финляндии, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Финляндии. Посещение по оценке будет проводиться 1 сентября 2021 году в течение одного дня", - заявил Рыжков.

Он подчеркнул, что подобные посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Россия Финляндия Сергей Рыжков

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