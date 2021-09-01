В Тбилиси из Кабула эвакуированы около 2,5 тысяч человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил в среду, что в Тбилиси из Кабула чартерными рейсами было вывезено около 2,5 тысяч человек.

"Было осуществлено до 50 рейсов", - сообщил Самхарадзе в среду в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

Власти Грузии заявляли, что большинство доставленных из Кабула в Тбилиси иностранных граждан были перенаправлены в страны Европы и США, а несколько десятков человек, в частности, по просьбе ряда международных были временно размещены в Тбилиси.

Грузия в четверг подключилась к эвакуации сотрудников международных организаций и их семей из Афганистана.