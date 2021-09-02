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Сноуден заявил о риске передачи данных пользователей смартфонов властям "нехороших" стран

Сноуден заявил о риске передачи данных пользователей смартфонов властям "нехороших" стран
Эдвард Сноуден (на экране) во время выступления на марафоне "Новое Знание"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден считает, что доступ частных компаний к получению личной информации пользователей смартфонов снижает уровень безопасности в мире; по его мнению, существует риск того, что данные владельцев гаджетов могут попасть в руки властей "нехороших" стран.

"Телефон знает, где вы находитесь в любой момент времени, даже если вы отключаете геолокацию. Как только телефон соединяется с сетью - можно определить место, телефон идет вместе с вами туда, куда вы идете. (...) Это очень личная, интимная информация. Телефоны стали абсолютно неотъемлемым аксессуаром для нас, это не просто коммуникация, телефон - это продолжение вашего организма, лично вас", - сказал Сноуден в четверг в интервью Всероссийскому обществу "Знание".

"И вот сейчас частные компании, которым вообще-то нечего делать в ваших личных данных, начинают разрабатывать методики, как "хакнуть" телефон, как получить доступ к данным, и продают эти методы доступа правительствам других стран, в том числе очень нехороших стран", - заявил он.

"Сейчас появляется возможность туда залезть, это новая сфера бизнеса, поиск способов как проникнуть в это продолжение вашего тела", - считает Сноуден.

"Нам нужна такая индустрия, которая будет делать наш мир более безопасным, а сейчас цель индустрии - снижение уровня безопасности, это колоссальная проблема", - заявил экс-сотрудник АНБ.

Эдвард Сноуден США

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