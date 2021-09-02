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Сноуден думает над защитой приватности пользователей телефонов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден готов выступить с предложениями по обеспечению безопасности пользователей гаджетов, сообщил "Интерфаксу" его российский адвокат Анатолий Кучерена.

Ранее Сноуден в интервью всероссийскому обществу "Знание" заявил, что доступ частных компаний к получению личной информации пользователей смартфонов и гаджетов снижает уровень безопасности в мире. "Телефон знает, где вы находитесь в любой момент времени, даже если вы отключаете геолокацию", - отметил американец.

На вопрос "Интерфакса", готов ли Сноуден предложить выход из этой ситуации, Кучерена ответил: "Он думает над этим. Возможно, в ближайшее время выдвинет свои предложения. Во всяком случае, я его об этом попрошу".

Адвокат подчеркнул при этом, что экс-сотрудник американских спецслужб, изобличивший их в незаконной слежке и прослушивании высокопоставленных лиц, в том числе иностранных, и получивший убежище в России, в настоящее время работает в одной из российских IT-компаний. "Как он раньше занимался цифровыми программами, так и продолжает", - сказал Кучерена.

По его словам, большинство вопросов, которые были направлены школьниками - участниками интеллектуального марафона общества "Знание", передавались Сноудену через него. "Ребят в основном интересовали вопросы безопасности, в том числе в IT-сфере. Ведь сегодня смартфон, гаджеты - неотъемлемая часть жизни молодежи. С одной стороны, мобильный телефон - это необходимый предмет, с другой стороны, это опасное орудие в руках недобросовестных людей", - отметил юрист.

Именно поэтому, считает он, Сноуден уделяет такое большое внимание вопросам взаимоотношений IT-гигантов и простых граждан - пользователей их услуг.

Кучерена процитировал своего доверителя, который заявил, что "нужна такая индустрия, которая будет делать наш мир более безопасным, а сейчас цель индустрии - снижение уровня безопасности, и это колоссальная проблема".

Эдвард Сноуден

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