В Белоруссии допустили изменение системы допуска атлетов на Олимпиаду

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук допустил возможность изменения в системе олимпийского отбора.

"Лишить спортсмена этого права не совсем правильно. Надо серьезно подумать и порассуждать, надо ли спортсмена, который в мировом табеле о рангах занимает 40-е или 60-е место, везти на Олимпиаду, способен ли он бороться и показывать результаты на уровне лучших спортсменов мира. Может быть, эту систему и следует пересмотреть. Но это надо продискутировать со спортивной общественностью, функционерами. Вынести на обсуждение и принять решение. Но на сегодняшний день решение такое: мы всем спортсменам, кто получил право, дали возможность выступить на Олимпийских играх", - сказал Ковальчук в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

У спортсмена это может быть единственный шанс в жизни - в это четырехлетие он смог отобраться, а в следующее может не попасть, отметил министр.

"Мы знаем, что есть спортсмены, которые показывают средний результат, но он может "выстрелить" на Олимпиаде. Олимпиада - это особые условия, особые соревнования", - подчеркнул Ковальчук.

Говоря о политических взглядах спортсменов, министр заявил, что против действующей власти выступили единицы.

"Слава богу, это всего 3-5%. Нормальных людей с нормальным понимаем процессов, которые происходят в обществе, государстве, мире, значительно больше. Тех, которые повелись на уловки, единицы", - заявил он.

По словам главы Минспорта, некоторые спортсмены, которые уволились из госучреждений, вернулись туда на работу.

"Даю шанс. Пусть будет на их совести", - сказал Ковальчук. Сейчас в белорусском спорте, по его словам, "здоровая, нормальная обстановка".

Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась возвращаться с Олимпийских игр в Токио в Минск и прибыла в Польшу. Спортсменка в конце июля в инстаграме раскритиковала белорусских спортивных чиновников за то, что они включили ее в состав женской эстафеты 4 по 400 метров, хотя это не оптимальная для нее дистанция. После этого НОК Белоруссии отозвал заявку на ее участие Олимпиаде.

Оппозиционный белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Тимановскую насильно вывозят из Токио. Затем глава ассоциации европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного олимпийского комитета немедленного вмешательства. 4 августа Тимановская перелетела из Токио в Вену, а оттуда перебралась в Польшу.