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ПВО Сирии минувшей ночью сбили 21 ракету из 24

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сирийские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 ракету из 24 ракет, выпущенных минувшей ночью израильскими истребителями по целям в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Около 01:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" уничтожена 21 ракета", - сказал Кулить в пятницу на брифинге.

Об авиаударе Израиля по Сирии со стороны юго-востока Бейрута минувшей ночью уже сообщали сирийские СМИ. Как заявил сирийскому государственному телевидению военный источник, целями были "некоторые точки" в окрестностях Дамаска. По его данным, средства ПВО Сирии отразили удары и сбили большинство ракет. Нанесен только материальный ущерб.

Сирия Израиль Ливан

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