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Байден подписал указ о рассекречивании документов о теракте 11 сентября

Байден подписал указ о рассекречивании документов о теракте 11 сентября
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Байден в пятницу подписал распоряжение, которое потребует рассмотрения, рассекречивания и обнародования секретных правительственных документов, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, сообщает Washington Post.

"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - говорится в указе.

Исполнительный указ предписывает Министерству юстиции и другим соответствующим ведомствам осуществлять надзор за рассекречиванием документов, связанных с расследованиями ФБР 11 сентября. Приказ также требует, чтобы генеральный прокурор США обнародовал рассекреченные документы публично в течение следующих шести месяцев, cообщает газета.

Президент США напомнил, что выполняет обещание, данное им во время предвыборной кампании, в котором он поклялся, в случае избрания, обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических нападениях на Америку 11 сентября 2001 года.

США Джо Байден

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