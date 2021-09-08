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Новый премьер Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава нового правительства Афганистана мулла Мохаммад Хасан Ахунд в среду обратился к бывшим афганским должностным лицам с призывом вернуться на родину, пообещал обеспечить им безопасность.

"Мы призываем бывших чиновников вернуться в страну, мы гарантируем им безопасность", - заявил Ахунд в эфире межарабского телеканала Al Jazeera.

Накануне представитель движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Забиулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана. Главой нового правительства стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар.

В мире"Талибан" объявил состав правительства АфганистанаЧитать подробнее

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны. Министерство юстиции возглавит Абдул Хаким.

Ранее в движении заявляли, что новое правительство Афганистана будет инклюзивным, однако в кабинет министров вошли только представители талибов.

В июле-августе боевики "Талибана" захватили один за другим почти все провинции страны, а 15 августа вошли в столицу – Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, а также многие государственные чиновники и политические деятели покинули страну.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, где они боролись с терроризмом. В ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуации гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане.

Афганистан Талибан

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