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На Украине за сутки выявили более 3,6 тыс. случаев заражения COVID-19

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 3 663 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 1 546 человек, 61 человек скончался, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"В сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 981 человек; летальных случаев - 61; выздоровели - 1 546 человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава.

Днем ранее было зафиксировано 2 772 случая заболевания, 7 сентября сообщалось о 2 197 инфицированных, 6 сентября было выявлено 773 заражения, 5 сентября зафиксировано 1379 случая заболевания коронавирусом, 4 сентября сообщалось о 2 614 заболевших, 3 сентября - о 2 693 случаях, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. заразившихся, 1 сентября за сутки было выявлено 2 075 случаев заболевания, 31 августа сообщалось о 1 356 случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 306 тыс. 939 человек, выздоровели 2 млн 217 тыс. 563 человек, летальных случаев - 54 тыс. 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

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