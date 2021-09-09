Вооруженный налетчик ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина в четверг днем ворвался в один из филиалов Банка Грузии, одного из крупнейших банков страны, находящийся в городе Кварели (регион Кахетия на востоке страны).

Как сообщает МВД Грузии, полиция оцепила прилегающую к банку территорию.

"В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и неотложные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.

МВД призывает всех, в том числе представителей СМИ, соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полиции на месте.