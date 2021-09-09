Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Вооруженный налетчик ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина в четверг днем ворвался в один из филиалов Банка Грузии, одного из крупнейших банков страны, находящийся в городе Кварели (регион Кахетия на востоке страны).

Как сообщает МВД Грузии, полиция оцепила прилегающую к банку территорию.

"В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и неотложные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.

МВД призывает всех, в том числе представителей СМИ, соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полиции на месте.

Грузия Кварели

Новости
Афганистан во власти талибов

Талибы потребовали исключить их лидеров из санкционных списков ООН и США

Афганистан во власти талибов

Талибы позволят 200 американцам и другим иностранцам покинуть Афганистан

Россия не получала от США приглашение на саммит по борьбе с COVID

Турция разрешила въезд без ПЦР-теста детям до 12 лет

Турция разрешила въезд без ПЦР-теста детям до 12 лет
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 222,5 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 9 сентября

Темпы экономического роста в США замедлились в июле-августе

Темпы экономического роста в США замедлились в июле-августе

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества
Афганистан во власти талибов

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

Йеллен заявила, что средства у Минфина США могут закончиться уже в октябре

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');