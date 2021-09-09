Налетчик на филиал Банка Грузии в Кварели отпустил заложников

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина, который в четверг ворвался в филиал Банка Грузии в центре города Кварели, (регион Кахетия на востоке страны), освободил всех взятых ранее заложников.

"Сейчас у него больше нет заложников. Между ним и правоохранительными органами ведутся переговоры. Посмотрим, каким будет результат, надо подождать. Переговоры продолжаются", - заявил журналистам губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.

К настоящему времени спецназом заблокирован весь периметр вокруг филиала Банка Грузии, в котором находится неизвестный, у него при себе ручная граната.

Ранее сообщалось, что в здании филиала находилось до 15 человек, среди которых были как сотрудники банка, так и посетители. Некоторым из них еще раньше удалось выбежать из банка.

Грабитель якобы требовал 0,5 млн лари (около $160 тыс.) за освобождение заложников. Однако официально эту информацию пока никто не подтвердил.