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Преступник, захвативший заложников в грузинском банке, задержан

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - МВД Грузии сообщило, что неизвестный, захвативший в четверг филиал Банка Грузии в центре города Кварели (регион Кахетия на востоке страны), где он взял в заложники несколько человек, задержан.

"Спецоперация, которая продолжалась в течение нескольких часов, успешно завершена. Преступник нейтрализован и задержан. Все заложники освобождены, их здоровью ничего не угрожает", - заявила журналистам представитель МВД Грузии Кети Ковзиашвили.

По ее словам, о деталях будет сообщено позже. "На данном этапе могу лишь сказать, что идет следствие по трем статьям Уголовного кодекса Грузии", - сказала Ковзиашвили.

Ранее сообщалось, что в здании филиала Банка Грузии находилось до 15 человек, среди которых были как сотрудники банка, так и посетители. Некоторым из них еще раньше удалось выбежать из банка.

Грабитель якобы требовал 0,5 млн лари (около $160 тыс.) за освобождение заложников. Однако официально эту информацию пока никто не подтвердил.

Грузия Кварели МВД Грузии

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