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WP узнала о планах Байдена обязать всех федеральных служащих привиться от COVID

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг подпишет указ с требованием ко всем сотрудникам федеральных ведомств вакцинироваться против коронавируса COVID-19, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с планами американского лидера.

По словам источника, вакцинация будет обязательной без какой-либо альтернативы в виде регулярного тестирования на коронавирус. Как ожидается, Байден выступит с соответствующим объявлением в 17:00 по местному времени (00:00 пятницы по московскому времени).

Новое распоряжение затронет около 2,1 млн человек.

По данным The Washington Post, такое решение Байден принял в связи с намерением разработать "надежный план для остановки распространения варианта "дельта" коронавируса и усиления вакцинации от COVID-19".

Отмечается, что американский президент также планирует призвать к проведению позднее в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН глобального саммита по реагированию на коронавирусный кризис и усилению поставок вакцин в развивающиеся страны.

В конце июля Байден объявил, что сотрудникам американских федеральных ведомств следует либо пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, либо следовать на работе мерам предосторожности, и, в частности, носить маску, соблюдать правила социального дистанцирования и периодически сдавать тесты на COVID-19. Более того, по словам Байдена, невакцинированных госслужащих не будут отправлять в служебные командировки.

В США с начала пандемии выявили свыше 41 млн заражений COVID-19, более 671 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали около 31,6 млн случаев выздоровления от коронавируса.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
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Джо Байден США Коронавирус

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