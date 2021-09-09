WP узнала о планах Байдена обязать всех федеральных служащих привиться от COVID

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг подпишет указ с требованием ко всем сотрудникам федеральных ведомств вакцинироваться против коронавируса COVID-19, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с планами американского лидера.

По словам источника, вакцинация будет обязательной без какой-либо альтернативы в виде регулярного тестирования на коронавирус. Как ожидается, Байден выступит с соответствующим объявлением в 17:00 по местному времени (00:00 пятницы по московскому времени).

Новое распоряжение затронет около 2,1 млн человек.

По данным The Washington Post, такое решение Байден принял в связи с намерением разработать "надежный план для остановки распространения варианта "дельта" коронавируса и усиления вакцинации от COVID-19".

Отмечается, что американский президент также планирует призвать к проведению позднее в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН глобального саммита по реагированию на коронавирусный кризис и усилению поставок вакцин в развивающиеся страны.

В конце июля Байден объявил, что сотрудникам американских федеральных ведомств следует либо пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, либо следовать на работе мерам предосторожности, и, в частности, носить маску, соблюдать правила социального дистанцирования и периодически сдавать тесты на COVID-19. Более того, по словам Байдена, невакцинированных госслужащих не будут отправлять в служебные командировки.

В США с начала пандемии выявили свыше 41 млн заражений COVID-19, более 671 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали около 31,6 млн случаев выздоровления от коронавируса.