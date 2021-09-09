Российский военнослужащий погиб в Сирии в результате подрыва автомобиля

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский военнослужащий погиб в Сирии после подрыва автомобиля на взрывном устройстве, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"9 сентября в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства", - говорится в сообщении.

"В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", - сообщили в Минобороны.

Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку, сказали в Минобороны.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У РФ в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.