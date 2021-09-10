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Ураган "Олаф" обрушился на север Мексики

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Олаф" обрушился на северный мексиканский штат Нижняя Калифорния, сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов.

По его данным, максимальная скорость порывов ветра достигает 160 км/ч. По шкале Саффира-Симпсона, "Олафу" присвоена вторая из пяти категорий.

Власти штата Нижняя Калифорния открыли специальные убежища, занятия в школах отменены.

Кроме того, стихия затронула работу транспортной системы. Порты закрыты для приема малых судов, отменены рейсы в аэропортах Лос-Кабос и Ла-Пас.

Ожидается, что позже в пятницу ураган ослабеет и уйдет в сторону Тихого океана.

Ранее в сентябре в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой около 7. Затем проливные ливни привели к наводнениям во многих частях страны.

Мексика

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