Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Украина в конце сентября проведет масштабные маневры

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера "Объединенные усилия - 2021" пройдут с 22 по 30 сентября на всех основных военных полигонах Украины, а также в акватории Черного и Азовского морей, сообщил главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный.

В миреГлава Минобороны Украины заявил о необходимости подготовки к агрессии РФЧитать подробнее

"Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021" - учения оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров", - приводит в пятницу слова Залужного пресс-служба украинского генштаба.

Согласно сообщению, при подготовке были учтены современные подходы к применению войск стран НАТО и опыт вооруженных конфликтов последних лет, включая войну в Донбассе.

Украина Черное море Азовское море

Новости по теме

Новости

Шнобелевскую премию присудили за теорию о связи коррупции с полнотой политиков

Шнобелевскую премию присудили за теорию о связи коррупции с полнотой политиков

Что случилось этой ночью: пятница, 10 сентября

Афганистан во власти талибов

В Кандагаре убили четырех бывших сотрудников полиции

В Кандагаре убили четырех бывших сотрудников полиции
Афганистан во власти талибов

Постпред РФ при ООН счел, что афганцы должны сами решить свою судьбу

Постпред РФ при ООН счел, что афганцы должны сами решить свою судьбу
Пандемия коронавируса

Байден подписал план о расширении масштабов вакцинации против COVID-19

Байден подписал план о расширении масштабов вакцинации против COVID-19
Афганистан во власти талибов

Сопротивление Панджшера обвинило талибов в этнических чистках

Сопротивление Панджшера обвинило талибов в этнических чистках

Лукашенко поблагодарил Путина за позицию по миграционному кризису

Лукашенко поблагодарил Путина за позицию по миграционному кризису

Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕК

Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужны новые кредиты РФ

Путин призвал Запад решать миграционные вопросы с Минском напрямую

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');