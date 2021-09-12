Лукашенко сообщил о визите Путина в Минск в октябре на саммит СНГ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин прилетит в республику на саммит Содружества Независимых государств в октябре.

"Мы с президентом России не один раз еще встретимся. Перед Высшим Госсоветом он прилетит (в Минск), 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику", - сказал он. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко в воскресенье посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, где наблюдал за военными учениями "Запад-2021".