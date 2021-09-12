Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Лукашенко сообщил о визите Путина в Минск в октябре на саммит СНГ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин прилетит в республику на саммит Содружества Независимых государств в октябре.

"Мы с президентом России не один раз еще встретимся. Перед Высшим Госсоветом он прилетит (в Минск), 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику", - сказал он. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко в воскресенье посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, где наблюдал за военными учениями "Запад-2021".

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин СНГ Запад-2021

Новости

Минск запланировал закупить у России вооружений более чем на $1 млрд

Лукашенко отказался говорить с Западом в условиях санкций против Белоруссии

Мэр Парижа решила участвовать в выборах президента Франции

Мэр Парижа решила участвовать в выборах президента Франции

Секретарь СНБО Украины выступил за переход на латиницу

Володин призвал Киев думать о развитии отношений с Москвой, а не о войне

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 сентября

ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября

ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября

Израиль нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа

Пандемия коронавируса

В Китае выявили новый эпицентр заражения COVID-19

В Китае выявили новый эпицентр заражения COVID-19

Глава МИД Франции обвинил талибов в невыполнении своих обещаний

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');