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Россия и Сан-Марино планируют отменить визовый режим

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Достигнута договоренность об отмене визового режима между Россией и Сан-Марино, соответствующий документ будет подписан в ближайшее время, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан, оно в высокой степени готовности", - сказал он в понедельник на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Сан-Марино Лукой Беккари.

"Думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание", - добавил Лавров.

Сан-Марино МИД РФ Сергей Лавров

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