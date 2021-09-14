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Соучредитель Apple объявил о создании космической компании

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Соучредитель Apple Стив Возняк объявил в твиттере, что запускает собственную космическую компанию, Privateer Space, которая не похожа на остальные.

К твиту приложен краткий видеоролик, в котором говорится, что освоение космоса - это не соревнование между конкурентами, а задача всего человечества.

Из описания ролика следует, что Privateer Space создана Возняком и руководителем робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом, и что компания будет стремиться сделать полеты в космос безопасными и доступными для всех. Подробности о планах компании будут представлены на конференции AMOS Tech, которая пройдет с 14 по 17 сентября на Гавайях.

Инженер и программист, предприниматель Стив Возняк в 1976 году учредил Apple вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном. Он был разработчиком первых компьютеров компании. Из Apple он ушел в 1987 году.

Основатель интернет-ритейлера Amazon.com и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос и еще три человека 20 июля совершили суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard.

11 июля суборбитальный полет совершил британский предприниматель Ричард Брэнсон с командой на ракетоплане Unity, созданном компанией Virgin Galactic.

В сентябре 2019 года NASA пригласила частные космические компании на конкурс по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году. Контракт на отправку астронавтов на Луну получила компания Илона Маска SpaceХ.

Стив Возняк США Apple Privateer Space Алекс Филдинг AMOS Tech

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