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Ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Байконур.

"Роскосмос" ведет прямую трансляцию запуска спутников для создания сети спутникового интернета. Ракета стартовала в 21:07 по московскому времени.

Позже, в 21:16, разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb. В следующие четыре часа космические аппараты будут отделяться от "Фрегата".

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Предыдущий запуск прошел 22 августа - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 34 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 288 единиц.

В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

Байконур Союз-2.1б OneWeb

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