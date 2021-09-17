США ввели санкции против нескольких граждан Ирана, Ливана и Кувейта

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США объявил в пятницу, что ввел санкции против ряда физических лиц, граждан Ирана, Ливана и Кувейта, за связи с ливанским движением "Хезболла" и иранским Корпусом стражей Исламской Революции.

Санкции вводятся против двух граждан Ливана, четырех граждан Кувейта и шести граждан Ирана. В заявлении ведомства отмечается, что они являются членами сети подставных компаний, через которые КСИР и "Хезболла" получают финансирование.

"Совместными усилиями эти сети отмыли десятки миллионов долларов через региональные финансовые системы и провели валютные операции, торговлю золотом и электроникой в интересах как "Хезболлы", так и КСИР", - говорится в нем.

В заявлении подчеркивается, что "Хезболла" при поддержке КСИР использует доходы, полученные через эти сети, для "финансирования террористической деятельности, а также для сохранения нестабильности в Ливане и во всем регионе".