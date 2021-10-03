Байден назначит нового посредника в споре Израиля и Ливана о морской границе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден назначит новым посредником в споре о морской границе между Ливаном и Израилем старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Хохштейн заменит американского дипломата Джона Дерошера, назначенного во время президентства Дональда Трампа. Советник является одним из ближайших доверенных лиц Байдена и работает с ним много лет.

Ожидается, что новый посредник посетит Ливан и Израиль в октябре, рассказали Axios израильские чиновники.

Переговоры между Израилем и Ливаном при посредничестве США начались в октябре 2020 года и касаются разведки газовых месторождений в восточном Средиземноморье. Контакты такого рода между представителями Израиля и Ливана состоялись впервые за три десятилетия.