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Суд в Армении запретил экс-президенту Кочаряну поехать в РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Ереване не разрешил экс-президенту Армении Роберту Кочаряну покидать пределы республики и посетить с Россию.

"Суд первой инстанции отказал в разрешении на выезд Роберта Кочаряна. Мы вынуждены отменить визит. Правовых оснований для отказа у суда не было. Президент Кочарян неоднократно посещал Москву, и каких-либо проблем выявлено не было", - говорится в заявлении руководимого Кочаряном блока "Армения".

В блоке считают, что власти Армении пытаются оказать на Кочаряна давление, "ограничить политическую деятельность".

Ранее в офисе Кочаряна сообщили о приглашении со стороны партии "Единая Россия" посетить Москву.

В апреле суд в Ереване прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника главного штаба, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего руководителя аппарата президента, экс-вице-премьера Армена Геворкяна.

В то же время суд продолжает рассматривать уголовное дело по статье "получение взятки", по которой обвиняются Кочарян и Геворкян. Предпринимательница Сильва Амбарцумян обвинила Кочаряна в получении взятки в 2008 году в размере $3 млн.

Армения Роберт Кочарян РФ

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