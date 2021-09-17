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РФ и Италия готовят переговоры глав МИД и Минобороны в формате "2+2"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Италия готовят встречу министров иностранных дел и обороны двух стран в формате "два плюс два", сообщает МИД РФ.

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в Москве переговоры с директором Департамента по политическим вопросам и безопасности министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Паскуале Феррарой "по вопросу подготовки встречи министров иностранных дел и обороны Российской Федерации и Итальянской Республики в формате "два плюс два".

В консультациях также приняли участие представители оборонных ведомств двух стран.

"Обсуждены формат и повестка дня предстоящего министерского совещания. В ходе встречи были рассмотрены ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие многопланового взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по ключевым темам международной проблематики, в том числе вопросам европейской безопасности, отношений России с Европейским союзом и НАТО, ситуации на Балканах. Отдельное внимание было уделено положению дел в Афганистане", - говорится в сообщении.

В МИД РФ сообщили, что в ходе консультаций "подчеркнут настрой на дальнейшее развитие контактов по линии внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в интересах эффективного и сбалансированного решения актуальных международных проблем".

Состоялось подписание плана консультаций между МИД России и МИД Италии на 2022 год, добавили на Смоленской площади.

МИД РФ Италия Александр Грушко

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