США построили пять новых стратегических стелс-бомбардировщиков B-21

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ВВС США в скором времени получат пять новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, построенных Northrop Grumman Corp., сообщил министр американских Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл.

Выступая на конференции Ассоциации ВВС, он сказал, что в настоящее время "пять новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider проходят финальную подготовку на 42-м авиационном заводе в городе Палмдейл (штат Калифорния)".

Northrop Grumman is currently working on five B-21 Raider bombers at its California plant, US Air Force Secretary Frank Kendall has revealedhttps://t.co/2gcWNWhzKi — Defense Brief (@BriefDefense) September 21, 2021

В начале июля ВВС США опубликовали первое официальное изображение разрабатываемого стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, способного нести ядерное оружие.

"Разработанный для выполнения обычных и ядерных задач большой дальности и для действий в условиях высоких угроз (от оружия - ИФ) завтрашнего дня, B-21 станет реальным и гибким компонентом ядерной триады", - говорилось в комментарии ВВС США к опубликованному изображению.

Согласно изображению, самолет имеет схему "летающего крыла", сходную с нынешним стратегическим бомбардировщиком-невидимкой B-2 Spirit. Реактивные струи его двигателей также будут экранироваться. Однако B-21 будет иметь меньшие размеры.

По имеющимся данным, у B-21 будет один бомболюк, и он будет нести меньшую нагрузку, чем B-2.

Планируется, что первый испытательный полет перспективного стратегического бомбардировщика состоится в начале 2022 года.

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие. Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего флота американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).