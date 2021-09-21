Посольство Туркмении опровергло сообщения о впавшем в кому президенте

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Информация об ухудшении здоровья президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствует действительности, сообщило посольство республики в Москве.

Во вторник некоторые зарубежные СМИ сообщили, что президент Туркменистана впал в кому.

"Сообщения ряда СМИ о якобы ухудшившемся здоровье президента Туркменистана являются абсолютно недостоверными и не соответствующими действительности", - заявили в посольстве Туркменистана в РФ.