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Посольство Туркмении опровергло сообщения о впавшем в кому президенте

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Информация об ухудшении здоровья президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствует действительности, сообщило посольство республики в Москве.

Во вторник некоторые зарубежные СМИ сообщили, что президент Туркменистана впал в кому.

"Сообщения ряда СМИ о якобы ухудшившемся здоровье президента Туркменистана являются абсолютно недостоверными и не соответствующими действительности", - заявили в посольстве Туркменистана в РФ.

Туркмения Гурбангулы Бердымухамедов

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